Oggi a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, si è verificato un incidente tra due moto che ha causato un morto e due feriti gravi. Tra i feriti ci sono un ragazzo di 16 anni e una donna di 55 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

MAZZORNO SINISTRO (ROVIGO) - Tragico incidente tra due moto oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Il bilancio è di due persone gravemente ferite e una vittima: a perdere la vita è stato un 60enne, sua moglie di 55 anni è stata trasferita in ospedale. Portato d'urgenza al pronto soccorso anche il secondo centauro, un ragazzo di 16 anni, rimasto coinvolto nella schianto. I soccorsi Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem con l'elicottero. Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra due moto: un morto, feriti gravi un 16enne e una donna di 55 anni

Le immagini dell'incidente mortale al circo di Sant'Anastasia

Notizie correlate

Incidente tra due moto: un morto, due feriti graviMAZZORNO SINISTRO (ROVIGO) - Tragico incidente tra due moto oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria.

Leggi anche: Ancora un drammatico incidente: un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Incidente tra due moto, feriti gravemente padre e figlio di 14 anni; Thiene, scontro tra due moto: 3 feriti. Un 15enne in condizioni gravissime; Thiene, incidente tra due moto in via Santo: padre e figlio in codice rosso; Incidente tra due moto, tre feriti. Gravissimo un 15enne sbalzato dalla sella e caduto sull'asfalto.

Incidente tra due moto: un morto, due feriti graviMAZZORNO SINISTRO (ROVIGO) - Tragico incidente tra due moto oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Il bilancio è di due persone ferite in maniera grave e ... ilgazzettino.it

Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enneLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enne ... tg24.sky.it

MAZZORNO SINISTRO, SCONTRO TRA MOTO: UN MORTO E DUE FERITI GRAVI Purtroppo, come avevamo anticipato intorno alle ore 15.30 con l’intervento dell’elisoccorso, il bilancio del grave incidente nel Polesine si è rivelato ancora più pesante. A Mazz facebook

Scende dalla macchina per aiutare dopo un incidente: travolto e ucciso sul Grande raccordo anulare x.com