Un incidente sulla A1 all’altezza di Roncopascolo ha provocato la morte di una bambina di 8 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 sulla corsia sud al chilometro 106. L’auto si è ribaltata durante l’impatto e i due genitori sono rimasti feriti. La bambina è deceduta sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla.

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori che sono rimasti feriti nello schianto: hanno riportato lesioni di media gravità. La famiglia, di origine filippina e residente nel Parmense, era bordo di un'auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata: la dinamica è al vaglio della polizia stradale, al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco. Si sono formate code in direzione Bologna. (in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Parma.

© Corrieredibologna.corriere.it - Parma, auto si ribalta sull'A1: morta una bambina di 8 anni, feriti i due genitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, auto piomba sui passanti in pieno centro: 8 feriti gravi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Parma, auto si ribalta sulla A1: muore bambina di 8 anni

A14, auto si ribalta in autostrada tra Borgo Panigale e bivio con l'A1: morta una donnaAlle prime luci dell’alba, un’auto si è ribaltata sull’A14 tra Borgo Panigale e il bivio con l’A1 in direzione Bologna.

Temi più discussi: Paura a Fontanellato, perde il controllo dell'auto che si ribalta: madre e bimbo in ospedale; Camion si ribalta sull’A1 a Fontevivo: conducente trasportato al pronto soccorso di Fidenza; Fidenza, imbocca lo svincolo dell'Autosole contromano: ferito un 26enne; Piacenza, bimbo di un anno e mezzo si ustiona in casa con l'acqua bollente.

Parma, auto si ribalta sull'A1: morta una bambina di 8 anni, feriti i due genitoriA bordo dell'auto una famiglia di origine filippina e residente nel Parmense. L'incidente in autostrada è avvenuto sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo. corrieredibologna.corriere.it

Auto si ribalta in A1 nel Parmense, muore una bimba di 8 anniTragico incidente stradale sulla A1: una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di ... tg24.sky.it

Investito da un taxi in retromarcia a Genova, anziano muore dopo due mesi. La Procura disporrà l’autopsia reddit