Incidente a Cagliari scontro tra tre auto | scoppia un incendio almeno 2 morti e 12 feriti

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Incidente oggi nel Cagliaritano sulla statale 125 var nei pressi della galleria "Arcu Sa Porta", all'altezza di Solanas sulla costa sud orientale della Sardegna, al chilometro 14: tre auto si sono scontrate e hanno preso fuoco. Drammatico il bilancio: 2 morti e 12 feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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