Incidente a Cagliari scontro tra tre auto | scoppia un incendio almeno 2 morti e 12 feriti

Incidente oggi nel Cagliaritano sulla statale 125 var nei pressi della galleria "Arcu Sa Porta", all'altezza di Solanas sulla costa sud orientale della Sardegna, al chilometro 14: tre auto si sono scontrate e hanno preso fuoco. Drammatico il bilancio: 2 morti e 12 feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Auto contro metro a Cagliari: semaforo verde per tutti… o errore umano

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Grave incidente stradale sulla Statale 125 Var, tra Cagliari e Villasimius, all’ingresso della galleria Arca Sa Porta. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto con 14 persone a bordo; due dei veicoli hanno preso fuoco dopo l’impatto. Il bilancio è di una vitti x.com

Incidente a Cagliari, due morti e 14 feriti: Impatto violentissimo. Auto in fiamme, scoppia un incendioIncidente violentissimo in Sardegna: c'è una vittima e diversi feriti. Un violento scontro frontale tra un furgone e un'auto ha innescato un incendio nella macchia ... leggo.it

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