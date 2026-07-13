Incidente nel materano una vittima nello scontro tra tre auto Tre i feriti
Nella provincia di Matera, lungo la strada statale 653 della Valle del Sinni, si è verificato un incidente nel primo pomeriggio del 13 luglio. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato una vittima e quattro feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale.
Un morto e quattro feriti: è questo il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 13 luglio, lungo la strada statale 653 della Valle del Sinni, nel territorio di Tursi, in provincia di Matera.L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Per cause ancora in corso di accertamento, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto. Secondo una prima ricostruzione, sulla prima auto, proveniente da Tursi, viaggiavano un uomo di 70 anni, una donna di 48 e un ragazzo di 16 anni. La seconda vettura, che procedeva in direzione opposta da Policoro, trasportava due persone di 66 e 59 anni. Una terza automobile, condotta da un uomo di 65 anni, anch’essa proveniente da Policoro, è rimasta coinvolta solo marginalmente nel sinistro. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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