incidente nel materano una vittima nello scontro tra tre auto tre i feriti

Notizia in breve

Nella provincia di Matera, lungo la strada statale 653 della Valle del Sinni, si è verificato un incidente nel primo pomeriggio del 13 luglio. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato una vittima e quattro feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale.