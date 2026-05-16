Incidente sulla statale 115 scontro tra auto e furgone all' altezza di Realmonte | tre feriti

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla strada statale 115 vicino al bivio di Realmonte, coinvolgendo un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno prestato assistenza ai tre feriti. Non sono state rese note le cause dello scontro né la gravità delle ferite dei coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un'auto e un furgone.Le condizioni dei feriti non destano preoccupazione. I due occupanti del furgone hanno riportato traumi sparsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidente stradale sulla statale 115, scontro tra due auto: donna ferita

Leggi anche: Sangue sulla statale 115, tragico incidente tra Sciacca e Ribera: due morti nello scontro tra auto e moto

incidente sulla statale 115Sangue sulla statale 115, tragico incidente a Sciacca: due 25enni morti nello scontro tra auto e motoUn violentissimo impatto nel primo pomeriggio è costato la vita ai giovani. Lungo la Sud Occidentale Sicula è stato istituito un temporaneo senso unico alternato per permettere l'intervento della po ... agrigentonotizie.it

Incidente tra Sciacca e Ribera: morti due turisti sposini in viaggio di nozzeTragedia sulla Statale 115 nell’Agrigentino, dove due giovani turisti statunitensi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Sciacca e Ribera. Le vittime sono ... quotidianodiragusa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web