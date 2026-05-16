Incidente sulla statale 115 scontro tra auto e furgone all' altezza di Realmonte | tre feriti
Un incidente si è verificato sulla strada statale 115 vicino al bivio di Realmonte, coinvolgendo un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno prestato assistenza ai tre feriti. Non sono state rese note le cause dello scontro né la gravità delle ferite dei coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un'auto e un furgone.Le condizioni dei feriti non destano preoccupazione. I due occupanti del furgone hanno riportato traumi sparsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Incidente stradale sulla statale 115, scontro tra due auto: donna ferita
Leggi anche: Sangue sulla statale 115, tragico incidente tra Sciacca e Ribera: due morti nello scontro tra auto e moto
Scontro auto moto sulla statale 115, morti due turisti americani a Sciacca. Le vittime erano a bordo di un 125. L' #incidente stradale nel primo pomeriggio. La vettura dopo l'impatto si è ribaltata, illesi i passeggeri @TgrRai #IoSeguoTgr x.com
#sciacca Non sono in pericolo di vita i due feriti nell'incidente sulla Statale 115 facebook
Sangue sulla statale 115, tragico incidente a Sciacca: due 25enni morti nello scontro tra auto e motoUn violentissimo impatto nel primo pomeriggio è costato la vita ai giovani. Lungo la Sud Occidentale Sicula è stato istituito un temporaneo senso unico alternato per permettere l'intervento della po ... agrigentonotizie.it
Incidente tra Sciacca e Ribera: morti due turisti sposini in viaggio di nozzeTragedia sulla Statale 115 nell’Agrigentino, dove due giovani turisti statunitensi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Sciacca e Ribera. Le vittime sono ... quotidianodiragusa.it