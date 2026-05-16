Incidente sulla statale 115 scontro tra auto e furgone all' altezza di Realmonte | tre feriti

Un incidente si è verificato sulla strada statale 115 vicino al bivio di Realmonte, coinvolgendo un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno prestato assistenza ai tre feriti. Non sono state rese note le cause dello scontro né la gravità delle ferite dei coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

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