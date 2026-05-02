Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada Vigevanese, tra cui due bambini. Secondo quanto emerso, l’incidente si è verificato a causa di un contatto tra un'auto e una moto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i soccorsi e per accertare le cause dello scontro. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti i contatti tra l'auto e la moto?. Chi sono le persone coinvolte nello scontro sulla statale?. Perché è stato necessario attivare l'elisoccorso sul posto?. Quali indizi hanno trovato i vigili del fuoco sull'asfalto?.? In Breve Soccorso attivato sabato 2 maggio intorno alle ore 16:20 a Trezzano sul Naviglio.. Coinvolti donna di 32 anni, due minori di 6 e 8 anni e un uomo.. Intervenuti tre ambulanze dell'Agenzia regionale emergenza urgenza e un elisoccorso sul posto.. Polizia locale effettua rilievi tecnici sul tratto stradale costeggiante il Naviglio.. Un violento impatto tra un’auto e una motocicletta sulla strada statale Vigevanese ha coinvolto quattro persone nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro auto-moto sulla Vigevanese: 4 feriti tra cui due bambini

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