Inchiesta arbitri cosa succede ora? Si passa alla giustizia sportiva

La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle designazioni arbitrali e sull'ex responsabile degli arbitri, escludendo l'ipotesi di combine. Il materiale raccolto è stato trasferito a diverse autorità sportive e territoriali per ulteriori valutazioni. La fase penale si conclude con questa richiesta, mentre le indagini proseguono sotto il profilo sportivo. Nessuna accusa formale è stata ancora emessa in ambito disciplinare o amministrativo.

La giustizia penale ha chiesto l'archiviazione sull'indagine in merito alle designazioni arbitrali e a Rocchi, escludendo l'ipotesi di combine, ma il materiale probatorio è stato ora smistato verso diverse autorità per valutazioni di natura sportiva e territoriale., Mentre si chiude il filone penale milanese, la Procura di Monza prenderà in carico il capitolo relativo alle "bussate" contro il vetro della sala operativa di Lissone, che vede coinvolti i direttori di gara Nasca e Di Vuolo con l'accusa di frode sportiva, mentre a Milano resterà aperto il fascicolo sul collaboratore Daniele Paterna, indagato per aver reso false dichiarazioni ai magistrati in merito alla controversa espressione "era rigore", pronunciata durante un controllo video. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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