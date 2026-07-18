Inchiesta arbitri altro che terremoto | tanto rumore nulla di fatto

L'inchiesta sugli arbitri si è conclusa senza alcuna conseguenza concreta, dopo mesi di attesa. Era partita con paragoni sbagliati a Calciopoli, ma alla fine non sono stati trovati elementi sufficienti per procedere. Il rumore mediatico aveva alimentato speranze di cambiamenti drastici nel mondo del calcio, ma tutto si è risolto senza sviluppi. Nessuna incriminazione o provvedimento è stato preso, lasciando invariato lo stato delle cose.

L’inchiesta sugli arbitri, che era partita con degli improvvidi paragoni con Calciopoli, è finita in nulla. Per mesi il racconto è stato quello di un nuovo possibile terremoto che potesse scuotere dalle fondamenta il mondo del calcio. L’Inter solo evocata (ma non indagata, poi indagata last minute per essere contestualmente archiviata), il sistema arbitrale sotto osservazione, Gianluca Rocchi costretto ad autosospendersi e a perdere il proprio ruolo. L’ombra era quella delle grandi inchieste che hanno cambiato la storia del nostro calcio. Niente di tutto ciò. Di cosa abbiamo parlato, dunque? Non di telefonate tra dirigenti di club e il designatore arbitrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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