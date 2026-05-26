La Procura di Milano ha documentato tentativi e riunioni per trovare arbitri favorevoli all’Inter, cercando di escludere direttori di gara sgraditi al club. L’inchiesta, che indaga su presunte manovre per influenzare le designazioni arbitrali, è stata poi archiviata. Roberto Saviano ha commentato che l’indagine avrebbe avuto conseguenze devastanti per l’Inter, se fosse proseguita.

Roberto Saviano torna a parlare dell’inchiesta arbitri finita incredibilmente nel dimenticatoio. La Procura della Repubblica di Milan ha messo nero su bianco di tentativi e di riunioni per trovare arbitri compiacenti all’Inter ed escludere dalle gare nerazzurre direttori di gara sgraditi al club. L’inchiesta è via via scomparsa dai media. Il lavoro che in tanti attribuiscono all’universo Inter, è stato costante, potente, inesorabile. Fatto sta che non se n’è saputo più nulla. Come se il pm di Milano avesse avuto un abbaglio. Finché il calcio milanese non subirà veri processi, non avremo un campionato sano. Ci pensa Roberto Saviano a ricordarci che non è affatto così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saviano: “Inchiesta arbitri, l’Inter ne uscirebbe devastata. È stato fatto di tutto per fermare l’inchiesta”

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