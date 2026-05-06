L’attaccante ha lasciato il Napoli senza grandi clamori, con un accordo che sembra aver appianato le tensioni. Nonostante alcune multe, non è stato escluso dalla squadra e la separazione è avvenuta in modo piuttosto pacato. La sua avventura partenopea si conclude senza particolari polemiche, lasciando aperta la possibilità di un futuro diverso. La decisione di andarsene sembra essere stata presa senza drammi e con un certo equilibrio.

Lukaku, è finita quasi a tarallucci e vino. Sì qualche multa l’ha pagata ma non è stato messo fuori rosa. Anche perché stava davvero male e non è chiaro se si sia infortunato di nuovo, oppure no. Fatto sta che non recuperava, non ha mai recuperato dall’infortunio e quindi è rimasto in Belgio anche per disperazione. La condizione fisica è tutto per un calciatore: se non è in grado di fare il proprio lavoro, va in crisi, si deprime, sente che la carriera gli sfugge di mano. Nel confronto che Conte e De Laurentiis avranno, invece di parlare degli infortuni (che sono un evento del tutto normale), dovrebbero parlare del difficile recupero dagli infortuni e del perché alcuni calciatori hanno preferito andare all’estero a curarsi: De Bruyne, ad esempio, è rimasto lontano da Napoli per circa quattro mesi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, tanto rumore per nulla. Ma andrà via da Napoli

Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English

Notizie correlate

De Bruyne schietto sul caso Lukaku: «A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato. Non conosco i dettagli ma…»di Redazione JuventusNews24Kevin De Bruyne ha parlato del caso Lukaku, parlando del fatto che a Napoli c’è sempre tanto rumore.

Schira: Lukaku andrà via da Napoli dopo i MondialiRomelu Lukaku ha deciso di non disputare le amichevoli con il Belgio negli Stati Uniti per continuare ad allenarsi, dopo essere rientrato da poche...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Lukaku, tanto rumore per nulla. Ma andrà via da Napoli.

Caos Lukaku, De Bruyne: Situazione non positiva per nessuno. Troppo rumore attorno al NapoliIl caso Romelu Lukaku non accenna a placarsi in casa Napoli. Tra il club e il centravanti belga è scontro totale dato che per il secondo giorno consecutivo l'ex-Inter e Roma non si è presentato a ... calciomercato.com

Lukaku, lavoro individuale per l'attaccante del Napoli per ritrovare la forma miglioreNAPOLI – Il ‘caso’ è rientrato. Romelu Lukaku è tornato alla base e chiuderà la stagione allenandosi al Training Center di Castel Volturno. Big Rom ha ... ilmessaggero.it