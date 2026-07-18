incendio in uno stabile a milano morti una donna e un uomo

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un edificio di sei piani a Milano, in zona Crescenzago. Le fiamme hanno coinvolto l’ultimo piano, causando la morte di una donna di 89 anni e di un uomo di 84, entrambi trovati carbonizzati. Altre persone sono rimaste intossicate e assistite sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Due persone, una donna di 89 anni e un uomo di 84, sono morte carbonizzate nel pomeriggio mentre altre sono rimaste intossicate in un incendio che ha interessato l'ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi, in zona Crescenzago, a est di Milano. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Dal palazzo sono state evacuate decine di persone. Pattuglie deglii agenti della Polizia locale hanno bloccato la via. La donna non era autosufficiente e non era in grado di muoversi. Gli investigatori della Squadra volante stanno cercando di accertare l'identità dell'uomo che viveva con lei, che è quasi certamente il marito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento shorturl.at/EMtjv #news #skytg24 x.com

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