Scoppia un incendio in una palazzina a Milano | morti un uomo e una donna 2 persone intossicate

Un incendio in una palazzina nella periferia di Milano ha provocato due morti, un uomo e una donna, e ha intossicato altre due persone. L’incendio si è sviluppato in via padre Placido Riccardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso i feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Due persone, un uomo e una donna, sono decedute a seguito di un incendio scoppiato in via padre Placido Riccardi nella periferia di Milano. Almeno altre due persone sarebbero rimaste intossicate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano incendio in una palazzina di via Luigi Menabrea, evacuati i condomini

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