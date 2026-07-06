Incendio in condominio appartamenti evacuati e diversi intossicati | anche due vigili del fuoco

Lunedì 6 luglio, intorno alle 15, un incendio si è sviluppato nel tetto di un condominio in via Garibaldi a Gaiarine. L’incendio ha causato l’evacuazione di tutti gli appartamenti e ha provocato diversi casi di intossicazione tra residenti e vigili del fuoco intervenuti sul posto. Due vigili sono stati coinvolti e risultano intossicati. Le fiamme hanno interessato principalmente il tetto dell’edificio.

GAIARINE (TREVISO) - Fiamme dal tetto, palazzina evacuata e diversi intossicati. È il bilancio dell’incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 6 luglio, attorno alle 15, in un condominio di via Garibaldi a Gaiarine. Il rogo si è sviluppato inizialmente dal tetto, propagandosi rapidamente e sprigionando un denso fumo che ha invaso gli appartamenti, rendendo necessaria l’evacuazione immediata dell’intero stabile. I soccorsi Sul posto sono intervenuti oltre quaranta operatori, tra vigili del fuoco e personale di soccorso, con numerosi mezzi giunti anche in supporto da Pordenone. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento, pare possa essere riconducibile a delle operazioni sul tetto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Incendio in condominio, appartamenti evacuati e diversi intossicati: l'intervento dei pompieri

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