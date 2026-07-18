Incendio in un palazzo a Milano | due morti
Un incendio si è sviluppato sabato 18 luglio alle 19.30 in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Riccardi 23, quartiere Cimiano a Milano. Due persone sono morte nell'incendio. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto. Non sono state rese note le cause dell'incendio.
Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 di sabato 18 luglio a Milano in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Cimiano, in un appartamento al sesto piano. Lo stabile - fanno sapere i soccorritori - è stato totalmente evacuato. Una volta spente le fiamme, all'interno dell'abitazione in cui sarebbe scoppiato il rogo, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di un uomo e una donna. Ci sarebbero anche alcuni intossicati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero
Notizie e thread social correlati
Milano, incendio in un appartamento al sesto piano di un palazzo: due morti e due intossicatiUn incendio ha coinvolto il sesto piano di un edificio di sei piani a Milano, in via Padre Placido Riccardi a Cimiano.
Milano, incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente, a due passi dal DuomoUn incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio in corso Vittorio Emanuele, vicino alla Rinascente e a pochi passi dal Duomo.
Temi più discussi: Sei operai sono morti a causa di un incendio in un palazzo nel centro di Bruxelles; Milano, incendio in un palazzo vicino alla Rinascente in piazza Duomo; Incendio a Milano, rogo sul tetto di un palazzo in corso Vittorio Emanuele: fumo nero vicino al Duomo; Incendio in un palazzo vicino alla Rinascente di Milano: il Duomo avvolto dal fumo nero – Video.
Incendio in un palazzo di via Battisti a Trieste. Una donna caduta dal quarto piano è molto grave anche per le ustioni riportsto. Altre 11 persone intossocate in modo non grave. Sul posto automedica, 5 ambulanze e tre partenze dei vigili del fuoco. facebook
Incendio in un palazzo a Milano, trovati morti un uomo e una donna: Evacuate decine di personeDramma a Milano dove due persone sono morte in un incendio che ha interessato l'ultimo piano di un caseggiato di sei piani a Cimiano, a est del capoluogo lombardo. i due corpi privi di ... leggo.it
Incendio in un palazzo a Milano: due persone morte e altre due intossicateDue persone morte (un uomo e una donna) e altrettante intossicate: è il primo bilancio, secondo le informazioni dei Vigili del Fuoco, di un incendio che poco dopo le 19:30 ha colpito l'ultimo piano di ... tg.la7.it
Incendio in palazzo vicino a Rinascente a Milano, vigili sul posto. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo #ANSA x.com