Incendio in un palazzo a Milano | due morti

Un incendio si è sviluppato sabato 18 luglio alle 19.30 in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Riccardi 23, quartiere Cimiano a Milano. Due persone sono morte nell'incendio. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto. Non sono state rese note le cause dell'incendio.

Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 di sabato 18 luglio a Milano in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Cimiano, in un appartamento al sesto piano. Lo stabile - fanno sapere i soccorritori - è stato totalmente evacuato. Una volta spente le fiamme, all'interno dell'abitazione in cui sarebbe scoppiato il rogo, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di un uomo e una donna. Ci sarebbero anche alcuni intossicati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

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