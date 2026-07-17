Milano incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente a due passi dal Duomo
Un incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio in corso Vittorio Emanuele, vicino alla Rinascente e a pochi passi dal Duomo. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 8, coinvolgendo un palazzo nel centro di Milano. Le fiamme hanno interessato la copertura dello stabile, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.
L'allarme è partito da uno dei palazzi vicino alla Rinascente di Milano, in pieno centro, proprio accanto a piazza Duomo, dopo le 8. Le fiamme sono divampate sul tetto dello stabile di corso Vittorio Emanuele 31. Dopo la chiamata al centralino, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con numerosi mezzi comprese alcune autoscale. Dal palazzo di corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre ma sembra che al momento non siano coinvolte persone: le prime informazioni non parlano né di intossicati né di residenti evacuati. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità.... 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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Incendio in palazzo vicino a Rinascente a Milano: vigili sul posto
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Temi più discussi: Incendio in piazza Duomo a Milano, fiamme sul tetto di un palazzo; Milano, incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente: vigili del fuoco con autobotte e scale; Incendio in corso Vittorio Emanuele: alta nube di fumo e odore acre in piazza Duomo, a fuoco il tetto di un palazzo; Milano, incendio nel deposito BRT alla Bovisa. FOTO.
I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, proprio accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento shorturl.at/EMtjv #news #skytg24 x.com
I vigili del fuoco di Milano sono sul posto per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a piazza Duomo a Milano. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vitt facebook
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