milano incendio sul tetto di un palazzo vicino alla rinascente a due passi dal duomo

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio in corso Vittorio Emanuele, vicino alla Rinascente e a pochi passi dal Duomo. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 8, coinvolgendo un palazzo nel centro di Milano. Le fiamme hanno interessato la copertura dello stabile, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.