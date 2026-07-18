Incendio in un appartamento di via Riccardi | morti due coniugi
Un incendio in un appartamento di via Riccardi ha causato la morte di due persone, una donna e un uomo. I corpi sono stati trovati all’interno dell’appartamento distrutto dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le indagini. Non ci sono dettagli su altri coinvolti o su eventuali danni a proprietà vicine.
Nell'incendio hanno perso la vita Luisa Fedeli e Gianfranco Antonioli, rimasti intrappolati nell'appartamento distrutto dal rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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