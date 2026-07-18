Incendio in un appartamento di via Riccardi | morti due coniugi

Notizia in breve

Un incendio in un appartamento di via Riccardi ha causato la morte di due persone, una donna e un uomo. I corpi sono stati trovati all’interno dell’appartamento distrutto dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le indagini. Non ci sono dettagli su altri coinvolti o su eventuali danni a proprietà vicine.