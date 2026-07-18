Un incendio in un appartamento al sesto piano di un edificio nel quartiere Palmanova di Milano ha causato una vittima e diversi intossicati. Le fiamme sono divampate poco dopo le 19.30 in via Padre Placido Riccardi 23. Lo stabile è stato evacuato, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono ancora noti i dettagli sulle cause dell’incendio.

Un incendio scoppiato in un appartamento a Milano ha provocato una vittima e alcuni intossicati. Le fiamme sono divampate poco dopo le 19.30 in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Palmanova, all’interno di un’abitazione situata al sesto piano di un edificio. Intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti sei mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e nella messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe una donna. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del rogo, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Thesocialpost.it - Incendio in un appartamento a Milano, una vittima e diversi intossicati: evacuato lo stabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio improvviso in appartamento a Trieste: donna muore tra le fiamme, 7 intossicati e palazzo evacuatoUn incendio si è verificato in un appartamento di Trieste causando la morte di una donna trovata carbonizzata all’interno dell’abitazione.

Leggi anche: Milano, incendio in appartamento: c’è una vittima

Temi più discussi: Incendio appartamento a Trieste: grave una donna, 11 intossicati; Incendio in un appartamento, 6 intossicati: coinvolti 3 minori e 2 donne incinte; Incendio al Portuense: fiamme in appartamento, il rogo partito dalla cucina; INCENDIO APPARTAMENTO: SOCCORSE DUE PERSONE.

Incendio ieri sera in un appartamento del centro a Trieste. Una giovane si lancia nel vuoto per sfuggire al rogo. E' in gravi condizioni di Francesca Vigori x.com

Milano, incendio in un appartamento in zona Palmanova: un morto e diversi intossicatiUn incendio è divampato poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, ... ilmessaggero.it

Milano, incendio in appartamento: c’è una vittimaL'intervento dei Vigili del fuoco A Milano un incendio è divampato poco dopo le ... msn.com