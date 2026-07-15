Un incendio è divampato nel Parco del Monte Cucco, coinvolgendo un nuovo fronte a Nocera Umbra. Le fiamme si sono propagate in diverse aree dell’area protetta, dove stanno operando squadre di vigili del fuoco e volontari. La situazione si aggiunge ad altri due fronti attivi nella stessa regione, con interventi in corso per contenere i roghi. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune zone vicino al parco. Nessuna informazione su feriti o danni a persone.

Perugia, 15 luglio 2026 – Il bilancio degli incendi boschivi che stanno interessando la fascia appenninica in Umbria si sta aggravando. Alla situazione già critica registrata dalla giornata di ieri, 14 luglio, all’interno del Parco regionale del Monte Cucco, nella prima mattinata di oggi, 15 luglio, si è aggiunto un terzo fronte di fuoco in località Aggi nel comune di Nocera Umbra. Tre fronti di fuoco attivi. La macchina dei soccorsi è al lavoro senza sosta per contenere le fiamme, rese particolarmente insidiose dalla morfologia dei territori interessati. Al momento il dispositivo di intervento è pienamente dispiegato su tutti e tre i fronti attivi: sopra l’abitato di Costacciaro, in quota nell’area di Scheggia e Pascelupo e nel nuovo focolaio di Nocera Umbra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza incendi al Parco del Monte Cucco: si apre un terzo fronte a Nocera Umbra

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