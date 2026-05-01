Incendio Monte Faeta | proseguono le operazioni di spegnimento | VIDEO

Un incendio si è sviluppato martedì sul Monte Faeta, coinvolgendo l’area tra le province di Lucca e Pisa. Le fiamme si sono propagate, raggiungendo anche il lato pisano e portando all’evacuazione della frazione di Asciano, avvenuta nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per contenere il fronte del fuoco.

Si estende l'area interessata dalle fiamme che sono divampate martedì sul fronte lucchese del Monte Faeta per poi spostarsi anche nel lato pisano, minacciando in particolare la frazione di Asciano (San Giuliano Terme) che è stata completamente evacuata nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pisa, il video del maxi-incendio sul monte FaetaA causa del maxi-incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, 3. Incendio monte Faeta, scattano le evacuazioniProseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, fra Lucca e San Giuliano Terme (Pisa), rese difficili dal forte vento di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Prosegue l’incendio sul Monte Faeta, anche i canadair a supporto delle squadre a terra. Incendio Monte Faeta: 3500 persone evacuate, fiamme sul versante pisanoMaxi incendio sul Monte Faeta: 3500 persone evacuate nella notte, prosegue la lotta alle fiamme con mezzi aerei e terrestri ... it.blastingnews.com Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, 800 ettari in fumoLa situazione a cavallo delle province di Lucca e Pisa si fa sempre più difficile. Le fiamme, spinte dal cambio di direzione del vento, minacciano diversi paesi. Chiusa la statale Brennero dopo San Gi ... lanazione.it Prosegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte le raffiche di vento hanno continuato ad alimentare le fiamme, minacciando la frazione di Asciano nel Co - facebook.com facebook Pisa, maxi-incendio sul monte Faeta, evaucate 3.500 persone #incendio x.com