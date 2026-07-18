Incendi in Canada il fumo soffoca gli Stati Uniti | timori per finale Mondiali

Il fumo dei grandi incendi in Canada si sta spandendo negli Stati Uniti, portando a un peggioramento della qualità dell’aria in diverse regioni. Le colonne di fumo sono visibili da lontano e hanno causato evacuazioni e allerte per la salute pubblica. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche sulla finale dei Mondiali in programma nel New Jersey, con preoccupazioni legate alla qualità dell’aria durante l’evento.

Il fumo dei roghi canadesi continua a invadere gli Stati Uniti, mentre cresce l'attenzione per la qualità dell'aria e sulla finale dei Mondiali in New Jersey L’emergenza degliincendiche stanno devastando ilCanadacontinua a causare significativeripercussionianche oltre confine. Prosegue infatti l’allerta per la qualità dell’ariain diverse zone degliStati Uniti, dove il fumo trasportato dai venti ha reso l‘aria insalubrein numerose città. Le autorità sono costantemente impegnate nelmonitoraggio della situazione, raccomandando alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini e persone con problemi respiratori, diridurre le attività all’aperto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Canadian Wildfire Smoke Chokes U.S. Air Quality

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