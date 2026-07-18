L’allerta per la qualità dell’aria negli Stati Uniti rimane attiva a causa del fumo proveniente dagli incendi boschivi in Canada. Questi incendi continuano a devastare vaste zone del paese, contribuendo all’aumento dello smog nelle aree interessate. La situazione si mantiene critica nonostante alcune condizioni migliorino, in vista della finale dei Mondiali. La presenza di fumo ha portato a restrizioni e avvisi di tutela della salute pubblica in diverse regioni.

Resta in vigore anche oggi l’allerta per la qualità dell’aria in diverse aree degli Stati Uniti a causa del fumo trasportato dagli incendi boschivi che continuano a devastare vaste zone del Canada. Le autorità segnalano livelli elevati di inquinamento soprattutto nel Nord-Est, nel Midwest e nella regione dei Grandi Laghi, dove per tutta la giornata sono previste condizioni atmosferiche sfavorevoli. Secondo le previsioni meteorologiche, però, nelle prossime 24 ore la situazione dovrebbe gradualmente migliorare. L’emergenza in vista della finale dei Mondiali. L’attenzione è rivolta anche alla finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, in programma domani nel New Jersey. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Incendi in Canada, continua l’allerta smog negli Usa: migliora l’aria in vista della finale dei Mondiali

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Air quality warning remains in effect as GTA covered in a haze

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