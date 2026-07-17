maxi incendi in canada emergenza anche negli usa paura per la finale dei mondiali

Il Canada sta affrontando una delle stagioni di incendi più gravi degli ultimi anni, coinvolgendo anche gli Stati Uniti settentrionali. La situazione di emergenza ha portato a numerosi interventi di spegnimento e evacuazioni. La crisi degli incendi rischia di influenzare anche la finale dei Mondiali prevista per il 19 luglio. La diffusione del fuoco e le condizioni atmosferiche rendono difficile il controllo delle fiamme in diverse aree.

Roma, 17 luglio 2026 – Il Canada sta vivendo una delle stagioni di incendi più gravi degli ultimi anni, ed è un’emergenza che coinvolge anche gli Stati Uniti settentrionali e rischia di influenzare anche la finale dei Mondiali del 19 luglio. Secondo i dati ufficiali del Canadian Interagency Forest Fire Centre, fino a ieri erano attivi 858 incendi boschivi in tutto il Paese, di cui oltre 100 fuori controllo, soprattutto in Ontario. Il fumo, spinto verso sud-est da un sistema di alta pressione che crea una "cupola di calore" che lo trattiene vicino al suolo, ha invaso gran parte del Midwest e della costa orientale degli Stati Uniti, portando i valori della qualità dell'aria a livelli negativi record. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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