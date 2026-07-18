Ormeley Lodge, residenza nota per un episodio legato alla relazione tra Lady Diana e Camilla Parker Bowles, è stata messa in vendita. La proprietà è stata al centro di discussioni pubbliche riguardo a un confronto tra Diana e Camilla. La casa, appartenuta in passato a Lady Annabel Goldsmith, torna disponibile sul mercato. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli su eventuali trattative o motivazioni della vendita.

La residenza di Lady Annabel Goldsmith, teatro di uno dei momenti più discussi della crisi tra Diana e Carlo, torna sul mercato +++dropcap Ormeley Lodge, la dimora dove Lady Diana avrebbe affrontato Camilla Parker Bowles per la sua relazione con l'allora principe Carlo, è in vendita. La storica residenza georgiana nel quartiere londinese di Richmond è entrata nella storia della monarchia britannica per essere stata il teatro di uno degli episodi più noti della crisi matrimoniale tra Diana e Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In vendita Ormeley Lodge, la storica dimora dove Lady Diana affrontò Camilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in venditaUna villa nel sud-ovest di Londra, Ormeley Lodge, è stata messa in vendita per circa 30 milioni di euro.

Lady Diana, spuntano 5 ore di audio mai sentiti: “Aveva previsto tutto” (e su Carlo e Camilla…)Una nuova serie documentaristica in tre episodi rivela l’esistenza di cinque ore di registrazioni audio di Lady Diana, mai ascoltate prima d’ora dal...

Argomenti più discussi: In vendita Ormeley Lodge, la storica dimora dove Lady Diana affrontò Camilla; Lady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in vendita; Lady Diana la villa della celebre lite con Camilla è in vendita; La regina Camilla sembra avere una nuova borsa preferita E porta il nome di Lady Diana Ma allora lo fa apposta?!.

Lady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in venditaDopo la morte di Lady Annabel Goldsmith è in vendita Ormeley Lodge, la storica villa londinese dove Lady Diana affrontò Camilla Parker Bowles nel 1989 ... dilei.it