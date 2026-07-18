In vendita Ormeley Lodge la storica dimora dove Lady Diana affrontò Camilla

Da vanityfair.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ormeley Lodge, residenza nota per un episodio legato alla relazione tra Lady Diana e Camilla Parker Bowles, è stata messa in vendita. La proprietà è stata al centro di discussioni pubbliche riguardo a un confronto tra Diana e Camilla. La casa, appartenuta in passato a Lady Annabel Goldsmith, torna disponibile sul mercato. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli su eventuali trattative o motivazioni della vendita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La residenza di Lady Annabel Goldsmith, teatro di uno dei momenti più discussi della crisi tra Diana e Carlo, torna sul mercato +++dropcap Ormeley Lodge, la dimora dove Lady Diana avrebbe affrontato Camilla Parker Bowles per la sua relazione con l'allora principe Carlo, è in vendita. La storica residenza georgiana nel quartiere londinese di Richmond è entrata nella storia della monarchia britannica per essere stata il teatro di uno degli episodi più noti della crisi matrimoniale tra Diana e Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

in vendita ormeley lodge la storica dimora dove lady diana affront242 camilla
© Vanityfair.it - In vendita Ormeley Lodge, la storica dimora dove Lady Diana affrontò Camilla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in venditaUna villa nel sud-ovest di Londra, Ormeley Lodge, è stata messa in vendita per circa 30 milioni di euro.

Lady Diana, spuntano 5 ore di audio mai sentiti: “Aveva previsto tutto” (e su Carlo e Camilla…)Una nuova serie documentaristica in tre episodi rivela l’esistenza di cinque ore di registrazioni audio di Lady Diana, mai ascoltate prima d’ora dal...

Argomenti più discussi: In vendita Ormeley Lodge, la storica dimora dove Lady Diana affrontò Camilla; Lady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in vendita; Lady Diana la villa della celebre lite con Camilla è in vendita; La regina Camilla sembra avere una nuova borsa preferita E porta il nome di Lady Diana Ma allora lo fa apposta?!.

ormeley lodge in vendita ormeley lodgeLady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in venditaDopo la morte di Lady Annabel Goldsmith è in vendita Ormeley Lodge, la storica villa londinese dove Lady Diana affrontò Camilla Parker Bowles nel 1989 ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web