Una villa nel sud-ovest di Londra, Ormeley Lodge, è stata messa in vendita per circa 30 milioni di euro. La proprietà, con un passato legato a Lady Annabel Goldsmith, è stata acquistata pochi mesi fa, dopo la morte della proprietaria avvenuta a 91 anni. La residenza è nota per un episodio di tensione tra Lady Diana e Camilla.

Una dimora elegante immersa nel verde del sud-ovest di Londra torna al centro dell’attenzione. Ormeley Lodge, storica residenza appartenuta a Lady Annabel Goldsmith, è stata messa in vendita per 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, pochi mesi dopo la scomparsa della proprietaria, avvenuta nell’ottobre scorso all’età di 91 anni. La villa, considerata una delle residenze private più prestigiose della capitale britannica, non è nota soltanto per il suo valore immobiliare. Tra le sue mura si consumò infatti uno degli episodi più significativi della crisi matrimoniale tra Lady Diana e l’allora Principe Carlo: il celebre faccia a faccia tra la Principessa del Galles e Camilla Parker Bowles. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in vendita

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DIANA: La Principessa che ha sfidato la Corona

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