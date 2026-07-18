In Toscana, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa sull’omologazione dei dispositivi di controllo della velocità, sono stati spenti 69 autovelox, portando a 232 quelli ancora in funzione. La decisione riguarda i dispositivi non conformi alle nuove regole e si applica su tutto il territorio regionale. La misura è stata adottata per garantire il rispetto delle norme sulla validità e l’efficacia degli strumenti di rilevamento della velocità.

Firenze, 18 luglio 2026 – Sono 69 gli autovelox spenti in Toscana dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sull’omologazione dei dispositivi per il controllo della velocità. Il dato ufficiale è stato diffuso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che indica in 301 gli apparecchi dislocati complessivamente sul territorio regionale e in 232 quelli che, allo stato attuale, risultano omologati e possono quindi restare in funzione. Il nuovo bilancio del Mit aggiorna il quadro emerso nei giorni scorsi dall’analisi del censimento nazionale. Da quella prima elaborazione la stima fatta era di 143 dispositivi toscani approvati con un decreto precedente al 13 giugno 2017, la data spartiacque indicata dalla nuova normativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Toscana sono stati spenti 69 autovelox. Ne restano in funzione 232

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