Autovelox ora è legge omologati o spenti | 850 sono irregolari

Da oggi, tutti gli autovelox devono essere omologati o spenti, secondo una nuova legge. Sono circa 850 i dispositivi considerati irregolari e che devono essere disattivati o adeguati. La norma mira a ridurre i contenziosi legati alle multe, in particolare per quelli più contestati. In alcune zone del Salento, questa disposizione ha già portato alla sospensione di numerosi autovelox non conformi.

La data è spartiacque, tra le finalità c?è anche quella di abbattere il contenzioso, specie per gli autovelox più?problematici?. In Salento, dove ci. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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