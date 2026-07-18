in tanti mi hanno chiesto di candidarmi

Molti hanno chiesto di candidarsi e lui ha deciso di farlo, sostenuto da numerosi tesserati e rappresentanti eletti. La candidatura nasce da un percorso politico condiviso e consolidato nel tempo. La decisione è stata annunciata pubblicamente, senza specificare dettagli sulla data o sulla posizione. La comunicazione si concentra sull’appoggio ricevuto e sulla continuità di un percorso politico già avviato. Nessun riferimento è stato fatto a eventuali alleanze o competizioni future.

LUCCA "Presento la mia candidatura su richiesta di tantissimi tesserati e di tanti eletti, forte di un percorso politico condiviso e radicato". Lo spiega Michele Giannini (foto), sindaco di Fabbriche di Vergemoli e uno dei tre candidati in lizza per la presidenza provinciale di Fratelli d’Italia che sarà decisa durante il congresso di domani al Grand Hotel Guinigi. Gli altri due esponenti sono il presidente uscente Riccardo Giannoni e il consigliere di Camaiore Claudia Bonuccelli. "L’esperienza delle elezioni regionali di ottobre 2025, dove grazie al sostegno di tantissimi cittadini ho ottenuto oltre 6.000 preferenze – spiega Giannini – mi ha permesso di toccare con mano ogni singola realtà della nostra provincia e di stringere legami solidi con il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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