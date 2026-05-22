mi hanno chiesto di trovare un killer

Durante un'udienza nel tribunale di Busto Arsizio, un episodio improvviso ha interrotto la seduta. Una donna ha urlato, attirando l'attenzione di tutti, e i carabinieri sono intervenuti per calmare la situazione. Il presidente ha deciso di sospendere temporaneamente la discussione, mentre le forze dell'ordine si sono occupate di gestire l’intervento. La scena si è svolta nel corso di un procedimento giudiziario che coinvolgeva questioni legate a un omicidio.

L’aula del tribunale di Busto Arsizio si ferma all’improvviso. Una donna urla, i carabinieri intervengono, il presidente sospende la seduta. È il momento più teso di una giornata già carica di accuse pesantissime e racconti inquietanti nel processo per la morte di Fabio Ravasio. Tutto nasce da una reazione durante una testimonianza: la teste vede Ariane ridere tra i banchi degli imputati e perde il controllo. "Bastarda, devi marcire in galera" grida, mentre viene accompagnata fuori dall’aula. Solo dopo diversi minuti il processo può riprendere. Ma la tensione era già salita. A colpire la Corte sono le parole di un ultras del Milan, chiamato a testimoniare sui rapporti con Massimo Ferretti e Adilma Pereira: "Mi avevano chiesto di trovare un killer per uccidere Ravasio per 10mila euro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La polizia scopre lalbero degli orrori di un killer sadico

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