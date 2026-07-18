In Onda Telese se la ride | In aula la Ravetto festa sguaiata a La7

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In onda su La7, Luca Telese e Marianna Aprile si sono mostrati sorridenti, con Telese che ha preso in mano una bombetta, simbolo di una presunta crisi di governo. La scena è accompagnata da un tono di festa e allegria, che ha coinvolto il pubblico in studio e in trasmissione. La discussione si è concentrata sul clima politico, con i conduttori che hanno commentato con un atteggiamento rilassato la situazione attuale.

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Si respira un certo clima di festa, quasi di euforia a In Onda, su La7. Luca Telese e Marianna Aprile si ritrovano in mano una bombetta mica da ridere: quella che a sinistra hanno già ribattezzato con grande ottimismo una “crisi di governo”. Pochi minuti prima, alla Camera, il governo è andato sotto sulla legge elettorale, con l’emendamento sulle preferenze a firma Fratelli d’Italia bocciato in aula per un voto. Decisivi i 31 franchi tiratori del centrodestra. Scene sguaiate a Montecitorio. Elly Schlein abbraccia tutti, la sua fedelissima Chiara Braga chiude gli occhi e alza i pugni al cielo, Provenzano barcolla. Vicino a loro, i deputati del Movimento 5 Stelle partono con il coro «dimissioni dimissioni!» all’indirizzo di Giorgia Meloni (assente). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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