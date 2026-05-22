Scintille a L’aria che tira (La7) tra il giornalista Luca Telese e Laura Ravetto, ex esponente di Forza Italia, già deputata della Lega, ora passata nel partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il tema del dibattito è la vicenda della Freedom Flotilla, sulla quale la parlamentare premette il suo disappunto per gli abusi e i maltrattamenti delle forze israeliane. Ma sottolinea: “Come ha detto ieri il generale Vannacci, se tu vai nella bocca del leone, il leone la bocca la chiude. La Flotilla non è andata lì per portare aiuti umanitari. Non è neanche andata lì, come alcuni dicono, per azioni dimostrative. No, è andata lì con un’azione provocatoria “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, lite Telese-Ravetto: “Siete sovranisti a sovranità limitata”. “Lei è stato mandato da qualche mio ex collega per attaccarmi”

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