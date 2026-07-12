Il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, è stato recentemente ospite di programmi su La7, tra cui In Onda, dopo aver partecipato a una trasmissione condotta da una giornalista di punta della rete. Nonostante il suo profilo e le sue posizioni siano considerati distanti dal giornalismo di La7, la rete ha continuato a invitarlo. Vannacci ha partecipato a incontri televisivi trasmessi in diversi programmi della rete.

Roberto Vannacci rappresenta tutto ciò che c’è di più lontano dai giornalisti di La7 eppure il leader di Futuro Nazionale continua ad essere invitato dalla rete di proprietà di Urbano Cairo. Il giochino, ormai, è fin troppo chiaro: se è impossibile unire il centrosinistra, allora dividiamo il centrodestra. E così, mentre gli esponenti del campo largo dopo il flop del comizio di Napoli valutano l’opportunità di replicare a metà luglio a Padova, La7 arruola il generale Vannacci in funzione anti-Meloni. Dopo l’ospitata a Otto e mezzo, il programma di Lilly Gruber, l’europarlamentare stasera sarà ospite anche di In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La7 e la sinistra arruolano Vannacci: dopo la Gruber, il generale va a In Onda

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La strategia di Vannacci da Gruber

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