‘In memoriam’ a Brenda Fricker | la prima attrice irlandese a vincere un Oscar

Da metropolitanmagazine.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Molti di voi probabilmente la ricorderanno come la clochard del film Mamma ho perso l’aereo. E in effetti quel ruolo, piccolo ma profondo, bastò a far entrare questa grande interprete nel cuore di tutti. Eppure Brenda Fricker, scomparsa ieri all’età di 81 anni ha interpretato così tanti ruoli – tutti egregiamente – da entrare nella storia del cinema. Primo motivo ddi gloria, su tutti, fu la vittoria del Premio Oscar, il primo Oscar mai vinto da un’attrice di origini irlandesi. Bastano dunque poche righe biografiche per riscoprire un talento umano e artistico come il suo, di certo, indimenticabile. L’ultimo ruolo, gli ultimi anni.  Nel giorno della sua morte Brenda Fricker viene ricordata un po’ dovunque soprattutto come “ la signora dei piccioni ” di  Mamma ho riperso l’aereo, il seguito del fortunato film con  Mackauley Culkin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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