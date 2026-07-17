L’attrice irlandese Brenda Fricker è deceduta a Dublino all’età di 81 anni. Nel 1989, è diventata la prima attrice di nazionalità irlandese a vincere un premio Oscar, grazie alla sua interpretazione nel film “Il mio piede sinistro”. La vittoria è avvenuta nella categoria miglior attrice non protagonista. Fricker era conosciuta anche per altri ruoli nel cinema e in televisione, ma questa interpretazione rimane la più riconosciuta.

Si è spenta a Dublinoall’età di 81 anni l’attrice Brenda Fricker, la prima ad aver conquistato l’ambita statuetta grazie alla sua interpretazione nel film “Il mio piede sinistro” nel 1989, al fianco di Day-Lewis. Sul grande schermo ha anche conquistato il pubblico con il suo noto ruolo della Signora dei Piccioni in “Mamma, ho riperso l’aereo” del 1992. Secondo quanto emerso, l’attrice è deceduta giovedì scorso, ma a rendere nota la notizia nella giornata di oggi è stato il suo agente, Phil Belfield, alla BBC: “Non la rivedremo mai e i mondo è più povero senza di lei” ha dichiarato commosso, aggiungendo che “Sono onorato di conoscerla, volerle bene e di aver lavorato con lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Brenda Fricker: la prima attrice irlandese a vincere l’Oscar

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Brenda Blethyn Just Turned 80 but Doesnt Want to Retire | Lorraine

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