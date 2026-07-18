in italia aumentano le centrali solari e calano i pannelli sulle case sicilia seconda in italia

In Italia, il numero di centrali solari e impianti fotovoltaici installati in fabbriche e centri commerciali è in aumento. Nel frattempo, si registra una diminuzione delle installazioni di pannelli solari sui edifici residenziali. La regione Sicilia si colloca al secondo posto in Italia per numero di impianti fotovoltaici installati.

In Italia aumentano le centrali solari e gli impianti fotovoltaici di fabbriche e centri commerciali, ma calano le installazioni di pannelli solari sulle case. La Lombardia è la prima regione per potenza installata, seguita dalla Sicilia e poi dal Veneto. Nel complesso, il solare cresce nel nostro paese, trainato dagli investimenti industriali, ma il rallentamento del settore domestico è un problema che va affrontato. Il quadro lo disegna una ricerca di Italia Solare, l’associazione per la promozione del fotovoltaico, che ha esaminato i dati di Terna al 30 giugno di quest’anno. A quella data, in Italia risultano connessi 2.255.654 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 46. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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