Due impianti agrivoltaici sono stati installati in Italia da una grande compagnia energetica. Sotto i pannelli solari vengono coltivati frumento, soia, erba medica, pomodori, cavoli e fagioli. Le coltivazioni si svolgono direttamente nelle aree coperte dai pannelli, che coprono vaste porzioni di terreno. Questa configurazione permette di combinare produzione di energia e agricoltura nello stesso spazio. La sperimentazione riguarda due siti in provincia di Rovigo.

Rovigo, 3 giugno 2026 - Frumento, soia, erba medica, pomodori, cavoli e fagioli. Coltivare sotto i pannelli solari, un sogno che diventa realtà. E’ il traguardo tagliato nei giorni scorsi da quelli che sono i primi due impianti agrivoltaici di Shell in Italia, entrambi in provincia di Rovigo. Uno si trova a Loreo, l’altro tra i comuni di Canda, Castelguglielmo e San Bellino. L’impianto di Canda ha una capacità di generazione pari a 34,3 MWp, e produce circa 55 GWh all’anno di energia fotovoltaica, pari al fabbisogno medio di circa 18.000 famiglie. Alla produzione di energia si affianca appunto anche quella agricola, grazie al mantenimento della superficie coltivabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilrestodelcarlino.it - Sotto i pannelli solari crescono grano e pomodori, i primi due impianti agrivoltaici di Shell in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia verso la Luna con Artemis, ora attivi i 4 pannelli solari di Leonardo che alimentano OrionDopo il lancio della missione Artemis verso la Luna, i quattro pannelli solari prodotti da Leonardo sono diventati operativi e forniscono energia...

Due impianti solari su tre stanno fallendo in SpagnaIn Spagna, due impianti solari su tre stanno incontrando problemi funzionando correttamente.

Temi più discussi: Quest'impianto agrivoltaico ha pannelli mobili che seguono il bestiame; Decreto Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Pannelli fotovoltaici e... pecore: in Toscana ecco l’impianto agri-pastorale; Cuba e la crisi energetica come leva per una transizione accelerata.

Sotto i pannelli solari crescono grano e pomodori, i primi due impianti agrivoltaici di Shell in ItaliaRovigo, 3 giugno 2026 - Frumento, soia, erba medica, pomodori, cavoli e fagioli. Coltivare sotto i pannelli solari, un sogno che diventa realtà. E’ il traguardo tagliato nei giorni scorsi da quelli ch ... ilrestodelcarlino.it

ALLA FACCIA DELLA VECCHIA E CARA ECOLOGIA di cui non frega a nessuno, i pannelli solari che arrivano a fine ciclo finiranno sotto terra perché è troppo costoso smaltirli x.com

Treni su pannelli solari, in un cantone svizzero il test che può cambiare la storia delle ferrovieSu una linea ferroviaria attiva nel canton Neuchâtel, 48 pannelli fotovoltaici sono stati installati tra i binari. È un progetto piccolo, ma l’idea è enorme: ... ilmessaggero.it

Pannelli solari su bifamiliare reddit