In ginocchio contro l’edonismo e l’individualismo | la protesta del filosofo Franz a Udine

Notizia in breve

A Udine, Emanuele Franz ha concluso la sua protesta contro l'edonismo e l'individualismo della società moderna. Lo scrittore ed editore ha partecipato a un evento pubblico, esprimendo il suo dissenso attraverso un discorso e un gesto simbolico. Non sono stati registrati interventi o provocazioni durante l'evento. La manifestazione si è svolta senza incidenti e senza ulteriori interventi da parte delle autorità.