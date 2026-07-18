In ginocchio contro l’edonismo e l’individualismo | la protesta del filosofo Franz a Udine
A Udine, Emanuele Franz ha concluso la sua protesta contro l'edonismo e l'individualismo della società moderna. Lo scrittore ed editore ha partecipato a un evento pubblico, esprimendo il suo dissenso attraverso un discorso e un gesto simbolico. Non sono stati registrati interventi o provocazioni durante l'evento. La manifestazione si è svolta senza incidenti e senza ulteriori interventi da parte delle autorità.
Lo scrittore ed editore Emanuele Franz ha concluso a Udine la sua protesta contro “l'edonismo e l'individualismo della società contemporanea”. L'iniziativa, denominata “Vivere in ginocchio 2424”, ha visto il 45enne trascorrere gli ultimi giorni mantenendo questa specifica postura in ogni momento della propria quotidianità, una scelta radicale tesa a contestare i valori materialistici correnti. L'atto finale di questo percorso si è svolto nella centrale piazza Primo Maggio, proprio nell'area prospiciente il santuario della Beata Vergine delle Grazie. Sotto il sole e nonostante l'intenso caldo della giornata, Franz ha sostato inginocchiato per circa trenta minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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