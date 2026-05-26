Carenza idrica e imprese in ginocchio | sit-in di protesta sabato prossimo in città

La costante carenza idrica e la tortuosa controversia tra le ditte di trasporti e Aica tornano al centro del dibattito pubblico. Commercianti, ristoratori, operatori turistici e semplici cittadini che, negli ultimi periodi, per mancanza d’acqua non hanno potuto usufruire del servizio sostitutivo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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