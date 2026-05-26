Carenza idrica e imprese in ginocchio | sit-in di protesta sabato prossimo in città
Sabato prossimo si terrà un sit-in di protesta in città legato alla carenza idrica che da tempo interessa la zona. La questione coinvolge anche le imprese di trasporto, che si trovano in difficoltà a causa delle controversie con Aica, l’azienda responsabile della gestione dell’acqua. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulla crisi idrica e sulle ripercussioni economiche per le imprese locali.
La costante carenza idrica e la tortuosa controversia tra le ditte di trasporti e Aica tornano al centro del dibattito pubblico. Commercianti, ristoratori, operatori turistici e semplici cittadini che, negli ultimi periodi, per mancanza d’acqua non hanno potuto usufruire del servizio sostitutivo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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