In via del Bon a Udine, residenti hanno manifestato contro i passaggi a livello, bloccando temporaneamente la strada. La protesta è nata per i disagi causati dai blocchi ferroviari, che rallentano anche i mezzi di soccorso. I residenti hanno raccolto 224 firme e chiedono spiegazioni, ma finora non hanno ricevuto risposta dalla Regione. La strada rimane chiusa in alcuni momenti per le proteste.

? Domande chiave Come influiscono i blocchi ferroviari sulla velocità dei mezzi di soccorso?. Perché la Regione non ha ancora risposto alle 224 firme raccolte?. Quali rischi concreti affrontano i residenti di via del Bon ogni giorno?. Dove si terrà la grande marcia cittadina prevista per il 31 ottobre?.? In Breve Comitato locale ha raccolto 224 firme per sollecitare la Regione.. Manifestanti accusano il presidente Massimiliano Fedriga di mancato confronto.. Rischi per i mezzi di soccorso e blocchi in via del Bon.. Grande marcia cittadina prevista per il 31 ottobre verso la Regione.. Circa 50 persone si sono radunate nel pomeriggio di ieri in via del Bon a Udine per una protesta pacifica contro la persistenza dei passaggi a livello cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, protesta in via del Bon: residenti contro i passaggi a livello

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In via del Bon contro i passaggi a livello: la protesta a Udine

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