In Germania, un parlamentare della CDU si è dimesso da capogruppo dopo che è stato reso pubblico che aveva avuto un figlio tramite la gestazione per altri con il suo compagno. La notizia ha portato alle dimissioni dell'esponente politico, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale o su eventuali conseguenze giudiziarie. La vicenda ha ricevuto ampia copertura mediatica, ma non sono stati comunicati altri elementi riguardanti eventuali implicazioni legali o politiche.

Il parlamentare tedesco Jens Spahn si è dimesso dal suo incarico di capogruppo della CDU, il partito conservatore al governo in Germania, per via di un caso politico dovuto al fatto che aveva avuto un figlio con il suo compagno tramite la gestazione per altri (GPA). È una pratica vietata in Germania, a cui il suo partito si è sempre duramente opposto e che lui stesso in passato ha criticato. Le dimissioni sono state chieste dal cancelliere Friedrich Merz, presidente della CDU, di cui Spahn era uno storico alleato e stretto collaboratore. Spahn si è dimesso dal suo incarico di capogruppo ma non ha detto di aver lasciato il ruolo di parlamentare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Germania un parlamentare ha fatto ricorso alla gestazione per altri, e ne è nato un caso

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