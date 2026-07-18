Un parlamentare tedesco ha annunciato le dimissioni dal ruolo di capogruppo della CDU, il partito conservatore al governo, dopo che è emerso che ha avuto un figlio tramite la gestazione per altri con il suo compagno. La decisione è stata comunicata in seguito alla pubblicazione di notizie riguardanti il procedimento legale e la rivelazione pubblica della situazione familiare. La sua uscita dalla guida del gruppo parlamentare è avvenuta pochi giorni dopo la diffusione della notizia.

Il parlamentare tedesco Jens Spahn si è dimesso dal suo incarico di capogruppo della CDU, il partito conservatore al governo in Germania, per via di un caso politico dovuto al fatto che aveva avuto un figlio con il suo compagno tramite la gestazione per altri (GPA). È una pratica vietata in Germania, a cui il suo partito si è sempre duramente opposto e che lui stesso in passato ha criticato. Le dimissioni sono state chieste dal cancelliere Friedrich Merz, presidente della CDU, di cui Spahn era uno storico alleato e stretto collaboratore. Spahn si è dimesso dal suo incarico di capogruppo ma non ha detto di aver lasciato il ruolo di parlamentare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il caso politico in Germania per un parlamentare che ha fatto ricorso alla gestazione per altri

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