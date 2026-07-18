In fiamme un palazzo alle porte di Milano morta nel rogo una coppia di anziani

Da open.online 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio in un edificio a Cimiano, alle porte di Milano, ha causato la morte di una coppia di anziani nel tardo pomeriggio di sabato. Due persone sono rimaste intossicate e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato l’intero stabile, che è stato evacuato. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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Due persone anziane sono morte nel tardo pomeriggio di sabato dopo lo sviluppo di un incendio in un palazzo a Cimiano, alle porte di Milano. Altre due persone sarebbero rimaste intossicate. L’incendio ha interessato l’ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi a Cimiano, a est di Milano. Sul posto sono arrivati sei mezzi dei Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme, polizia e vigili. L’intero palazzo è stato evacuato, ma dall’appartamento al sesto piano sono stati estratti i corpi prima di una donna di 84 anni, sembra non autosufficiente, poi anche del marito 89enne. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio. 🔗 Leggi su Open.online

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