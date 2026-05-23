Coppia di anziani trovata morta nell’auto ribaltata nel dirupo

Un’auto ribaltata nel dirupo ha causato la morte di una coppia di anziani. I corpi sono stati trovati all’interno del veicolo, che si trovava in una zona impervia. Le forze dell’ordine hanno recuperato i corpi senza segni di lotta o di altri elementi che possano indicare cause diverse dall’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate, e le autorità stanno valutando le circostanze del sinistro.

STAZZEMA – Si sono concluse nel modo più tragico e doloroso le ricerche di Corrado Lorenzi, 87 anni, e della moglie Fortunata Moriconi, 88 anni, i due anziani coniugi scomparsi dalla mattina di giovedì scorso dopo essersi allontanati a bordo della loro auto dal borgo di Pomezzana, nel comune di Stazzema. A ritrovarli ormai senza vita, per un drammatico e beffardo scherzo del destino, è stato un loro parente, al termine di un’intera giornata di frenetiche perlustrazioni portate avanti senza sosta da Soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e Guardia di finanza. L’utilitaria della coppia è stata individuata in fondo a una scarpata profonda decine di metri, completamente nascosta dalla fitta vegetazione, a poca distanza dal paese dove i due anziani stimati e conosciuti da tutti vivevano da sempre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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CASA IN FIAMME, ANZIANI CONIUGI RIESCONO A USCIRE, MA LEI RIENTRA E MUORE | 05/05/2026

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Corrado Lorenzi e Fortunata Moriconi sono stati trovati morti dopo la scomparsa da #Stazzema. L’auto della coppia è precipitata in una scarpata nascosta dalla vegetazione lungo una strada secondaria delle Apuane. x.com

COMC: Una raccolta di coppia di oltre 14 anni reddit

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