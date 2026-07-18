In duemila per la prima Atalanta di Sarri alle 17 l’appuntamento a Clusone

Alle 17 si è svolta a Clusone la prima amichevole stagionale dell’Atalanta sotto la guida di Sarri, con circa duemila spettatori presenti. I tifosi si sono radunati al campo sportivo Baradello, dove hanno assistito alla consueta partita di allenamento, accompagnata dall’energia e dalla voglia di vedere i nerazzurri in azione. È stata una giornata di attesa e curiosità per la nuova stagione.

Clusone. Un’abitudine ormai consolidata: il primo abbraccio dei tifosi all’Atalanta per la tradizionale sgambata estiva al campo sportivo baradello è accompagnato dall’entusiasmo e dalla curiosità di rivedere i nerazzurri in campo. Quest’anno di attesa ce n’è ancora di più, perché la tradizionale amichevole in famiglia in Val Seriana rappresenta anche la prima uscita della Dea targata Maurizio Sarri. E come ogni anno anche per l’appuntamento delle 17 di oggi, sabato 18 luglio, è atteso un sold out da duemila persone. In campo con i nerazzurri ci sarà l’ Under 23, guidata dal nuovo tecnico Nicola Beati, che ha da poco cominciato la preparazione al nuovo campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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