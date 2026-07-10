Atalanta la prima uscita sarà a Clusone | canonico test in famiglia contro l’Under 23

La prima uscita stagionale dell'Atalanta si svolgerà allo stadio di Clusone, con un test in famiglia contro l’Under 23. La partita rappresenta l’appuntamento tradizionale che apre la nuova stagione, attirando i tifosi nerazzurri. La gara è prevista come primo incontro ufficiale, offrendo ai supporter l’opportunità di vedere i nuovi e i vecchi giocatori in azione. L’evento si svolge come da consuetudine, con la presenza di pubblico e un clima di attesa.

Bergamo, 10 luglio 2026 – Come da tradizione consolidata la prima uscita dell’Atalanta sarà allo stadio di Clusone, per il consueto primo bagno di folla con i tifosi nerazzurri. Il club nerazzurro ha ufficializzato oggi il primo test ufficiale: sabato 18 luglio alle 17 (apertura cancelli alle 15, vendita biglietti a 10 euro interi e a 1 euro agli under 16, fino a esaurimento posti), con la canonica partitella in famiglia contro la U23 di serie C. La seconda squadra professionistica nerazzurra si è radunata al centro sportivo di Zingonia e lavora in parallelo alla squadra di Sarri agli ordini del nuovo allenatore, il 43enne perugino Nicola Beati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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