in arrivo la regata flying dutchman

Sabato 25 e domenica 26 luglio si svolgerà la Regata Nazionale della classe Flying Dutchman nel tratto di mare di Porto San Giorgio. Due giornate di regate con decine di equipaggi provenienti da varie regioni italiane. Il litorale sarà riservato esclusivamente alla competizione, attirando atleti, tecnici e appassionati. La manifestazione si svolgerà in un'area delimitata per l’intera durata dell’evento.

Due giornate di regate, decine di equipaggi attesi e un tratto di mare riservato esclusivamente alla competizione. Sabato 25 e domenica 26 luglio il litorale di Porto San Giorgio ospiterà la Regata Nazionale della classe Flying Dutchman, appuntamento che porterà in città atleti, tecnici e appassionati provenienti da diverse regioni italiane. L’evento, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Porto San Giorgio, sarà seguito da un’ordinanza della Capitaneria di Porto che disciplina lo svolgimento della manifestazione e le misure di sicurezza in mare. Dalle 10 alle 17.30 sarà infatti istituito un campo di regata al largo della costa, all’interno del quale saranno vietate navigazione, balneazione, pesca e immersioni (salvo per i mezzi autorizzati). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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