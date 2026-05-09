Ozzano trionfa a Varese | i New Flying Balls volano ai quarti

I New Flying Balls di Ozzano hanno ottenuto una vittoria importante a Varese, qualificandosi per i quarti di finale. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni, considerando l’assenza di alcuni giocatori chiave nel roster. Due atleti sono stati i protagonisti della sfida, con entrambi segnati 16 punti. La loro performance ha contribuito in modo decisivo al successo della squadra in un match combattuto.

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