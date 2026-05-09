Ozzano trionfa a Varese | i New Flying Balls volano ai quarti
I New Flying Balls di Ozzano hanno ottenuto una vittoria importante a Varese, qualificandosi per i quarti di finale. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni, considerando l’assenza di alcuni giocatori chiave nel roster. Due atleti sono stati i protagonisti della sfida, con entrambi segnati 16 punti. La loro performance ha contribuito in modo decisivo al successo della squadra in un match combattuto.
? Domande chiave Come hanno fatto i New Flying Balls a vincere senza il loro basket migliore?. Chi sono stati i protagonisti con 16 punti ciascuno nella sfida varesina?. Perché la vittoria contro il Campus Varese ha liberato psicologicamente il gruppo?. Come si preparerà Ozzano alla difficile sfida contro il Social Osa Milano?.? In Breve Chiappelli e Diambo segnano 16 punti ciascuno, Odah ne aggiunge 14.. Vittoria ottenuta dopo aver superato il Campus Varese in due partite.. Il nucleo vincente è lo stesso che ha conquistato il campionato di serie C.. Mercoledì prossimo i New Flying Balls ospitano il Social Osa Milano nei quarti.. I New Flying Balls di Ozzano vincono per 78-80 sul parquet del Campus Varese in gara-due degli ottavi di finale di B Interregionale, staccando il pass per i quarti di finale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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