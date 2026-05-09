SailGP Bermuda | il Red Bull Team Italy settimo dopo la prima giornata bene Bonds Flying Roos e Los Gallos

Il primo giorno di regate del SailGP nelle Bermuda si conclude con il Red Bull Team Italy al settimo posto, mentre Bonds Flying Roos e Los Gallos si sono posizionati rispettivamente meglio e peggio. La prova si svolge sulle acque dell’Oceano Atlantico, con le barche che affrontano condizioni variabili e intense. La classifica vede ancora molte posizioni aperte, mentre le squadre si preparano per le prossime manches.

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