SailGP Bermuda | il Red Bull Team Italy settimo dopo la prima giornata bene Bonds Flying Roos e Los Gallos
Il primo giorno di regate del SailGP nelle Bermuda si conclude con il Red Bull Team Italy al settimo posto, mentre Bonds Flying Roos e Los Gallos si sono posizionati rispettivamente meglio e peggio. La prova si svolge sulle acque dell’Oceano Atlantico, con le barche che affrontano condizioni variabili e intense. La classifica vede ancora molte posizioni aperte, mentre le squadre si preparano per le prossime manches.
Si conclude al settimo posto il primo giorno di competizioni sulle acque dell’Oceano Atlantico, teatro questo weekend della tappa valida il SailGP, in scena nelle isole Bermuda. L’equipaggio ha raccolto complessivamente diciassette punti in un day-1 caratterizzato dalla grande prova di forza delle squadre di Tom Slingsby. Nello specifico il Red Bull Team Italy guidato da Phil Robertso ha ottenuto il sesto posto nel segmento inaugurale, per poi guadagnare la decima e la nona piazza nelle altre due regate. Grande prova di forza invece per i Bonds Flying Roos di Slingsby, al momento in testa appaiati ai Los Gallos, secondi con lo stesso parziale.🔗 Leggi su Oasport.it
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