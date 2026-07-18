IMOLAOGGI e PIAZZA LIBERTA’ | gente come noi non molla mai

Oggi a Imola e Piazza Libertà si sono tenute manifestazioni con partecipanti che hanno espresso determinazione e volontà di resistere. Durante gli eventi, alcuni oratori hanno citato come causa principale del controllo esercitato dal male sull’umanità l’ignoranza e la mancanza di conoscenza. Non sono state segnalate tensioni o incidenti, e le iniziative sono proseguite senza interruzioni. Le manifestazioni sono state caratterizzate da interventi che hanno sottolineato il valore della consapevolezza e della cultura.

di Armando Manocchia – L’unica ragione per cui il male riesce a controllare e sottomettere buona parte dell’umanità è l’ignoranza, ovvero la mancanza di conoscenza. La cosa più intelligente che ho potuto apprezzare in questi ultimi anni è la scritta che una ragazza francese esponeva in un cartello a una manifestazione: “Tu obbedisci perché finisca. Ma è proprio perché obbedisci che non finirà mai.” Una volta che saremo riusciti a informare le persone sullo stato dell’arte, esse sapranno che cosa realmente sta accadendo e automaticamente, come auspico, inizieranno a disubbidire, smetteranno cioè di obbedire ai misantropi globalisti i quali operano attraverso governi e pseudo Istituzioni mondialiste come WEF, ONU, OMS, NATO e le loro scatole cinesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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