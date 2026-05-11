Il Prato non molla mai | una vittoria fantastica

Nel match tra Prato e Siena, i padroni di casa hanno conquistato una vittoria per 3-1. La formazione pratese si è schierata con un 3-5-2, con Furghieri tra i pali e diversi giocatori impiegati a partita in corso, tra cui Limberti, Atzeni, D’Orsi e Gioè. La squadra ospite ha cercato di reagire, ma alla fine non è riuscita a recuperare il risultato.

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Prato 3 Siena 1 Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti; Cesari (dal 68’ Limberti), Greselin, Fiorini (dal 96’ Atzeni), Lattarulo (dal 68’ Mencagli), Zanon (dal 71’ D’Orsi); Rossetti (dal 78’ Gioè), Verde. A disposizione Stomeo, Santarelli, Corsa, Sarpa. All. Dal Canto. Siena (4-3-2-1): Michielan; Bello, Conti, Somma, Cavallari (dal 91’ Vari); Mastalli (dal 91’ Giannetti), Rossi (dal 79’ Vlahovic), Zanoni; Ciofi (dal 96’ Nardi), Lipari (dal 71’ Barbera); Andolfi. A disposizione Paolucci, Schettini, Giardinelli, Calamai. All. Voria. Arbitro: Isoardi di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Tangaro di Molfetta e Apollaro di Rimini. Marcatori: Lipari al 55’, D’Orsi all’89’, Berizzi al 99’, Mencagli al 102’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Prato non molla mai: una vittoria fantastica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Leggi anche: Parma-Napoli, le pagelle: McTominay non molla mai, Alisson Santos dà una scossa Guardiola definisce la vittoria record della FA Cup del Manchester City “davvero fantastica”2026-04-25 21:32:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha definito “davvero fantastica” la vittoria record... Argomenti più discussi: E’ il caso acchiappavoti. La lotta del centrodestra. Il centrosinistra rincorre; Il Varese non molla mai e guarda al futuro. Castellanzese e Varesina guardano al derby fratricida – IL PODIO; Il Cholito Simeone si riscopre bomber: ha segnato un gol in più di Hojlund; Tira tovaglia e il bricco di acqua bollente si rovescia: bimba di 8 mesi ustionata, il Pegaso atterra nel campo sportivo.