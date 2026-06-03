Per la gente e tra la gente | inaugurato il Monumento al Carabiniere e intitolata la piazza ai Caduti di Nassiriya

Sul lungomare cittadino si è svolta una cerimonia ufficiale con la scopertura del Monumento al Carabiniere e l’intitolazione della piazza ai Caduti di Nassiriya. L’evento si è tenuto nello scenario del Waterfront, coinvolgendo rappresentanti civili e militari. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e cittadini, con momenti di commozione e rispetto. La piazza e il monumento sono stati dedicati per ricordare e onorare le vittime di atti di servizio e guerra.

Sul lungomare cittadino, nello scenario ampio e suggestivo che si apre nei pressi del Waterfront, la città ha vissuto una cerimonia di alto profilo civile e istituzionale, segnata dallo scoprimento del Monumento al Carabiniere e dall’intitolazione della Piazza ai Caduti di Nassiriya. Un momento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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